Ligue 1

Nantes : Junior Mwanga présente ses excuses après sa story polémique

Deux jours après l’imbroglio autour de l’annonce de son départ de Nantes, Junior Mwanga a repris la parole sur ses réseaux sociaux pour s’excuser de sa story Instagram. Pour rappel, le joueur prêté par Strasbourg avait annoncé son retour à Strasbourg cet hiver… alors que le club nantais n’avait pas l’intention de s’en séparer. « Merci au FC Nantes, et bonne continuation pour la suite », avait-il écrit.

« Bonjour à tous. Ces derniers jours, mon nom a été associé à des choses qui ne reflètent pas ce que je suis. J’ai réagi dans l’émotion et je reconnais que j’ai fait une erreur. Je tiens à présenter mes excuses sincères au FC Nantes, à ses joueurs et à ses supporters. Je vous souhaite à tous bonne chance pour la suite de la saison, et espère sincèrement voir ce club historique se maintenir. À bientôt sur les terrains. Junior », a-t-il indiqué. À l’heure actuelle, Mwanga fait toujours partie de l’effectif nantais.

