FA Cup : Manchester United éliminé aux tirs au but face à Middlesbrough

Manchester United recevait ce vendredi soir Middlesbrough à Old Trafford pour le premier seizième de finale de la FA Cup. Même pour un match de coupe, l'entraîneur allemand Ralf Rangnick a fait le choix de titulariser un quatuor offensif de titulaires avec Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes dans l'axe et Marcus Rashford et Jadon Sancho sur les côtés. Pourtant, cette rencontre au semblant de formalité pour les Red Devils était au final plus compliquée que prévu.

Après un penalty non cadré du quintuple Ballon d'Or (20e), son coéquipier Sancho ouvrait le score avant la demi-heure (25e), lancé en profondeur sur un superbe service de Fernande. Mais le milieu de terrain de Boro Crooks égalisait pour les siens peu après l'heure de jeu (64e), malgré une main flagrante de Watmore, pas sanctionnée par l'arbitre. Après 90 minutes et une prolongation, la longue séance de tirs au but tournait en faveur de Middlesbrough après un malheureux raté d'Elanga à la mort subite (8 t.a.b. à 7).