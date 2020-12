Mercato Real Madrid : coup d'accélération dans le dossier Luka Jovic

La suite après cette publicité

Y a-t-il une malédiction Luka Jovic au Real Madrid ? L'attaquant international serbe de 22 ans, si brillant à l'Eintracht Francfort et en équipe de Serbie, vit un cauchemar depuis son arrivée dans la capitale espagnole. Censé épauler voire remplacer Karim Benzema le cas échéant, Jovic n'arrive à rien à Madrid (32 matches - 2 buts toutes compétitions confondues). Entre des blessures à répétition, des performances très moyennes, des frasques extrasportives et la Covid, rien ne va plus pour cet attaquant qui était considéré encore il y a peu comme le nouveau buteur en vogue sur la scène européenne.

Et si la Casa Blanca était déjà prête à s'en séparer l'été dernier, le joueur avait bloqué son départ pour tenter de s'imposer à Madrid. Mais ce dernier, qui n'a joué que 4 matches (0 but) depuis la reprise du championnat, est désormais prêt à se relancer ailleurs. Et tout pourrait aller très vite. Le média serbe Mozzart Sport, toujours bien renseigné sur Luka Jovic, indiquait ces dernières heures que l'agent de l'attaquant serbe, Fali Ramadani, est attendu ce lundi à Milan pour négocier avec les dirigeants de l'AC Milan pour un prêt sec de six mois.

Un prêt sec de six mois à l'AC Milan pourrait arranger tout le monde

Si les négociations s'annoncent compliquées, cette solution pourrait contenter tout le monde d'autant que les deux clubs entretiennent d'excellentes relations (Theo Hernandez, Brahim Diaz). Le club lombard, ultra dépendant de l'inusable Zlatan Ibrahimovic (blessé pour quelques semaines), parvient encore enchaîner les victoires, mais ni Rafael Leao ni Ante Rebic ne sont de purs attaquants. Dès lors, l'arrivée de Luka Jovic pour six mois pourrait permettre à l'AC Milan de disposer d'un vrai numéro 9, et le joueur pourrait trouver d'excellentes conditions pour se relancer. Le Real Madrid garderait un oeil sur le joueur sous contrat jusqu'en juin 2024 et pourrait le récupérer ou le revendre en cas de bonne saison en Lombardie. De plus, le Real économiserait le très confortable salaire de Jovic à Madrid (4 M€ brut sur les six mois du prêt).

Après avoir exploré de nombreuses pistes, d'Olivier Giroud (Chelsea) à Odsonne Édouard (Celtic), en passant par Graziano Pelle (agent libre, depuis que son contrat en Chine a expiré), Arkadiusz Milik (Naples) ou le jeune Gianluca Scamacca (Genoa), Paolo Maldini et Zvonimir Boban ont convenu que la piste Jovic était la plus simple et la moins coûteuse à mettre en place. Pour Luka Jovic, la solution serait idéale. Se relancer dans une formation moins huppée que le Real et dans une équipe en pleine bourre. Et surtout retrouver Ante Rebic, un joueur qu'il connaît parfaitement pour avoir joué avec lui à Francfort et qui possède la particularité d'avoir le même agent. Sur le papier, un prêt de Luka Jovic au Milan paraît idéal. Mais dans les faits ? Réponse dans les prochaines heures.