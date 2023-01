Everton : proche de la sortie, Frank Lampard se fait cartonner de toutes parts !

La suite après cette publicité

Les grands joueurs ne font que rarement de grands entraîneurs et l’Angleterre est en train de l’observer. Milieux de terrains réputés de la Premier League au 21e siècle, Steven Gerrard et Frank Lampard connaissent un apprentissage compliqué du métier. Après des débuts prometteurs aux Rangers, le premier a ensuite échoué à Aston Villa. Pour le second, les débuts à Derby County puis à Chelsea ont été prometteurs, mais la fin d’aventure avec les Blues a été plus compliquée. Sans banc pendant environ un an, le technicien anglais a finalement opté pour Everton dans le but d’aider les Toffees à obtenir leur maintien. Remplaçant un Rafa Benitez qui a été une terrible erreur de casting, il débutait à la seizième place son mandat. Une position qu’il conservera à la fin de la saison même si son équipe se sera fait peur en côtoyant la zone rouge.

Alors que les supporters réclamaient sa tête en fin de saison dernière, Frank Lampard dont le contrat court jusqu’en juin 2024 est resté et a pu compter sur quelques renforts. Ainsi, Amadou Onana (Lille, 35M€), Dwight McNeil (Burnley, 17M€), Neal Maupay (Brighton, 11,8M€), James Garner (Manchester United, 10,4M€), Idrissa Gueye (PSG, 4M€), James Tarkowski (Burnley, libre), Ruben Vinagre (Sporting, prêt) et Conor Coady (Wolverhampton, prêt) sont venus apportés de la solidité à la formation anglaise qui a certes perdu Richarlison (Tottenham), mais qui a dans le même temps conservé sa pépite Anthony Gordon (21 ans). Si le début de saison a été correct à défaut d’être flamboyant, les Toffees restent actuellement sur une série de 5 défaites et 2 nuls en sept matches qui a fait glisser le club basé à Liverpool à la 16e place de Premier League.

Hier soir face à Brighton & Hove Albion, Everton a totalement pris l’eau. Rapidement menés par un but de Kaoru Mitoma, les Toffees ont encaissé trois buts coup sur coup au retour des vestiaires pour s’incliner 4-1. Le quatrième but des Seagulls est d’ailleurs un exemple de ce qu’il ne faut pas faire avec un coup franc de Dwight McNeil complètement raté où une passe en retrait terriblement mal assurée d’Idrissa Gueye provoquant le but de Pascal Gross. Complètement anéantie face à un adversaire bien plus cohérent, cette équipe d’Everton ne compte qu’un point d’avance sur la zone rouge et Nottingham Forest. Malgré tout, Frank Lampard ne veut pas baisser les bras : «je ne reviendrai pas sur ce qui s’est dit dans le vestiaire par la suite, c’est à nous de régler les choses et nous repartons contre Manchester United dans quelques jours. Nous essayons d’aider l’équipe. Nous allons examiner cela», a-t-il déclaré. Un discours pour rassembler, mais qui ne semble plus vraiment passer auprès de la presse britannique.

Ce matin, Star Sport titre sa Une avec "Lampard Fessée" quand The Telegraph appuie sur le destin menacé du coach d’Everton "Lampard humilié et au bord du gouffre". Le Daily Mail évoque de son côté "le meurtre bleu" et écrira ceci dans ses colonnes : à la fin, la scène était tristement familière : «un stade vide, la bande originale de la mutinerie, la puanteur de l’échec et un manager au bord du précipice. […] Lampard avait l’air hanté alors qu’il se retirait rapidement des huées. Il saura à quel point le propriétaire Farhad Moshiri est impatient et nerveux dans des moments comme ceux-ci et les prochains jours seront sans aucun doute inconfortables. Ceci, après tout, était une nuit sans caractéristiques rédemptrices.» Des mots durs, mais qui traduisent pleinement le sentiment de gueule de bois sur les bords de la Mersey. Un départ de l’ancienne légende de Chelsea semble d’ailleurs dans les tuyaux selon talkSport. Le Daily Mail évoque par le nom d’un certain Wayne Rooney pour le remplacer. À Everton, Frank Lampard ne vit clairement pas un rêve bleu.