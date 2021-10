Newcastle : un ancien de l'OM aimerait recruter Mbappé et Haaland

Depuis que Newcastle est passé sous pavillon saoudien, avec le rachat du club par le consortium mené par le Fonds public d'investissement d'Arabie saoudite (PIF), le 7 octobre dernier, les rumeurs mercato vont bon train. De nombreux joueurs sont annoncés chez les Magpies, qui ambitionnent de remporter la Premier League dans les 5 ou les 10 prochaines années, comme expliqué par Amanda Staveley. Au cours d'un entretien accordé au Telegraph, Javier Manquillo (27 ans) a justement raconté qu'il aimerait faire venir Kylian Mbappé (22 ans) et Erling Haaland (21 ans) du côté de St James' Park.

« Si vous me demandez qui je signerais pour Newcastle, je choisirais [Kylian] Mbappe et [Erling] Haaland. Si c'était une équipe PlayStation, je souhaiterais aussi recruter [Lionel] Messi et Cristiano [Ronaldo], mais les jeunes qui se démarquent le plus en ce moment sont ces deux-là », a ainsi lâché le latéral droit espagnol passé en prêt par l'OM (2015-2016). La réalité sportive actuelle compromet toutefois fortement les chances de voir ces deux stars du football mondial débarquer à Newcastle (19ème de Premier League) dans les prochains mois... Dans les prochaines années peut-être ?