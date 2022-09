EdF : Olivier Giroud savoure sa bonne prestation contre l'Autriche

Ce jeudi, Olivier Giroud était de retour en équipe de France. L'attaquant de l'AC Milan a profité du forfait de Benzema pour faire son grand retour avec les Bleus. Et comme souvent, il a répondu présent face à l'Autriche. Auteur d'un match sérieux, il a trouvé le chemin des filets et a largement contribué à la victoire des siens. Au micro de RTL, il a montré toute sa joie de répondre encore présent.

«C'est toujours un plaisir d'être décisif et de prendre son pied, si j'ose dire, avec une superbe osmose au sein de l'équipe. Il y a de l'envie et de la détermination. Cela s'est vu. Pour ma part, je suis très content de cette soirée. C'est tant mieux pour moi et l'équipe. C'était important pour moi, le coach m'a rappelé et c'est le dernier rassemblement avant la CDM. J'avais à cœur de faire un bon match. C'est un soulagement, car j'étais attendu, comme souvent. Ma dernière sélection en Bleus ? Cela ne m'a pas traversé l'esprit pendant le match, pour ma part, cela peut être mon dernier match avec les Bleus. On profite de chaque instant, je ne pense pas trop à ça et je vis l'instant présent. C'est une fierté de se rapprocher de Thierry Henry. Je veux continuer comme cela. »