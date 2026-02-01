Le FC Nantes a rejeté une offre pour Herba Guirassy

Selon nos informations, le FC Nantes a récemment stoppé net une tentative de prêt payant avec option d’achat formulée par la Real Sociedad pour son jeune ailier Herba Guirassy (19 ans). Alors que les Basques souhaitaient s’attacher ses services avec un prêt avec option d’achat, les Canaris ont refusé cette offre, préférant garder la pépite formée au club malgré les sollicitations extérieures. Nantes, engagé dans une lutte serrée pour le maintien en Ligue 1 cet hiver, mise sur sa progression et estime que Guirassy fait partie intégrante du projet sportif actuel, notamment avec son contrat courant jusqu’en 2028 et ses performances déjà prometteuses en championnat.

Herba Guirassy s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus suivis du mercato ces derniers mois, attirant l’attention de plusieurs clubs européens grâce à sa vitesse, sa capacité à éliminer et sa polyvalence offensive sur les ailes. Nantes, qui traverse une période délicate sur le plan comptable et technique, multiplie les pistes pour renforcer l’effectif cet hiver, notamment avec des arrivées comme Deiver Machado et Rémy Cabella, mais refuse, pour l’instant, de se séparer d’un élément qu’il considère comme essentiel à ses ambitions.