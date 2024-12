Fabio Cannavaro est le nouvel entraîneur du Dinamo Zagreb

Le Dinamo Zagreb officialise la venue d’un Ballon d’Or ! Depuis plusieurs jours, le club croate est à la recherche d’un nouvel entraîneur après la fin d’aventure de Nenad Bjelica. Après une vaste recherche, le club de la capitale a décidé de miser sur Fabio Cannavaro. Sans club depuis la fin de sa courte mission avec l’Udinese, le Ballon d’Or 2006 a donc retrouvé un poste rapidement. Sur ses réseaux sociaux, le GNK Dinamo s’est félicité de cette venue prestigieuse.

«Fabio Cannavaro est le nouvel entraîneur de l’équipe première du GNK Dinamo. Cette décision du Directoire et du directeur sportif a été soutenue par le président du club et le Bureau Exécutif ce soir lors de la 15ème séance du Bureau Exécutif. Le nouvel entraîneur rejoindra l’équipe première lors de la réunion du 3 janvier, date à laquelle il sera officiellement présenté. Nous félicitons M. Cannavaro pour son nouveau poste et lui souhaitons bonne chance et succès sur le banc du Dinamo».