PSG : l'avertissement fait à Lionel Messi sur Mauricio Pochettino

La presse espagnole s'est plongée dans l'actualité et les coulisses du Paris SG alors que, dans quelques heures, le club de la capitale reçoit le Real Madrid au Parc des Princes (8e de finale aller de Ligue des Champions). Et El Pais nous dévoile une anecdote croustillante de la vie du vestiaire parisien concernant un certain Lionel Messi (34 ans) et un de ses partenaires.

La suite après cette publicité

«Pochettino t'a appelé ? Fais attention, c'est un menteur», lui aurait glissé un coéquipier à son arrivée chez les Rouge-et-Bleu. Un homme averti en vaut deux. Mais, toujours d'après le quotidien espagnol, les rapports et la communication entre le n° 10 et son compatriote technicien sont au beau fixe.

Pour ce choc des 1/8èmes PSG - Real, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire 2-1 du PSG pour tenter de remporter 1 570 € (cote à 7,85). (cotes soumises à variation)