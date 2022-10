PSG-Benfica : les compositions probables

La suite après cette publicité

Ah la dure vie d'entraîneur du PSG... Qu'il semble déjà loin le temps des débuts, où tout allait bien pour Christophe Galtier et son équipe. Voilà le coach français désormais confronté à des blessures majeures (Messi, Kimpembe, Nuno Mendes) et à des polémiques récurrentes générées par Kylian Mbappé, mécontent de son positionnement. Pas sûr que cela s'arrange sur le dernier point, puisque l'attaquant risque bien d'occuper la pointe de l'attaque une nouvelle ce mardi soir au Parc des Princes pour la réception de Benfica.

En effet, le Français, qui était encore malade à Reims samedi, va démarrer avec Neymar et Pablo Sarabia en soutien. L'Espagnol remplacerait ainsi poste pour poste Lionel Messi. Derrière eux, la paire titulaire du milieu avec Verratti et Vitinha. En pistons, Hakimi à droite et Juan Bernat à gauche. Ce dernier aura l'occasion de rappeler à quel point il était un élément clé pour le PSG avant sa longue indisponibilité.

Une absence coté Benfica également

En défense, Galtier va s'appuyer sur Sergio Ramos, qui manquera le prochain match de Ligue 1 suite à son carton rouge reçu à Reims, Marquinhos, qui court après sa meilleure forme, et Danilo, qui s'affirme comme le plus solide dans les duels ces dernières semaines. Dans les cages, Donnarumma aura l'occasion de réitérer son excellente performance face à ce même adversaire la semaine passée.

Dans les rangs du club portugais, peu de changements à prévoir par rapport au match aller. Vlachodimos dans les buts et une défense à 4, avec Bah, la révélation Antonio Silva, la référence Otamendi et Grimaldo. Le milieu défensif sera composé de la doublette Enzo Fernandez-Florentino Luis. Gonçalo Ramos sera de nouveau titulaire en pointe, avec Rafa Silva, João Mario et Diogo Gonçalves, remplaçant de de David Neres blessé. Après l'intense match aller, la rencontre au Parc des Princes promet d'être animée !

