OL : la belle revanche du héros inattendu Mama Baldé

Dans le foot comme ailleurs, le plus important n’est pas la chute, mais la manière de se relever. Cet adage s’applique parfaitement à l’Olympique Lyonnais. Sur une excellente série qui pouvait donner des idées européennes aux plus optimistes des Lyonnais, l’OL avait lourdement chuté à domicile la semaine passée face à un RC Lens collectivement plus huilé (0-3). De ce fait, une réaction était attendue du côté rhodanien sur la pelouse du Moustoir de Lorient sans Alexandre Lacazette et Ernest Nuamah. Pour ce faire, Pierre Sage tentait un gros coup en alignant Mama Baldé sur le front de l’attaque à la place de Gift Orban.

Un choix qui n’était pas payant en première période. Plutôt discret malgré la belle première période des siens, l’ancien Troyen n’a été que très peu trouvé et ses appels dans la profondeur n’ont pas porté leurs fruits face à une défense lorientaise difficilement prenable à la course. Pour autant, le buteur de 28 ans a encore montré sa pugnacité. Plus titularisé depuis la 12e journée de Ligue 1, Mama Baldé a, à l’instar de son équipe, prouvé que peu importe la chute, savoir se relever est primordial. Sur un contre anodin, le Bissau-Guinéen faisait parler sa puissance et sa vitesse pour s’offrir un face-à-face avec Yvon Mvogo. Après avoir dribblé le gardien suisse, Baldé finissait dans le but vide pour s’offrir la première réalisation de sa carrière sous la tunique rhodanienne.

Mama Baldé est un exemple à suivre selon Pierre Sage

Forcément, avec ce premier but chez les Gones, également synonyme de victoire pour le club de la capitale des Gaules, le transfuge de Dijon était heureux. Pour autant, au micro de Prime Vidéo, ce dernier ne laissait rien transparaître et mettait le succès collectif devant sa joie personnelle : «je n’ai pas eu de pression. Le coach m’a demandé d’aider l’équipe. J’ai répondu présent. (silence) c’est tout. Je suis content pour la victoire et parce qu’on a fait le taff. Ça a été difficile, mais on a bien joué et on a suivi les consignes du coach. Je ne savais pas. C’est le destin. Je suis heureux d’avoir marqué mon premier but. C’est une fierté. Je pouvais donner plus, mais c’est le coach qui décide. On se rapproche petit à petit du maintien. On va continuer sur cette dynamique. On savait que ça allait être difficile. L’équipe qui marquait en premier allait prendre les trois points. On a été content de le faire. On est fiers de ramener les trois points.»

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Lyon 31 25 -11 9 4 12 27 38 11 Toulouse 29 24 -5 7 8 9 27 32 12 Montpellier 26 25 -5 6 9 10 29 34 13 Strasbourg 26 24 -12 6 8 10 25 37 14 Nantes 25 24 -13 7 4 13 23 36 15 Lorient 25 25 -14 6 7 12 33 47 16 Le Havre 24 24 -7 5 9 10 24 31 17 Metz 20 24 -16 5 5 14 21 37 18 Clermont 17 24 -24 3 8 13 17 41 Voir le classement complet

Une joie mesurée qui ne reflète aucunement le soulagement que doit ressentir l’intéressé après sa performance intéressante. Choix fort de Pierre Sage devant un Gift Orban décevant, Mama Baldé a prouvé qu’il pouvait devenir un membre de la rotation lyonnaise jusqu’en fin de saison. Mis sur le banc voire écarté du groupe à de multiples reprises cette saison, sa force de caractère pourrait insuffler un état d’esprit intéressant aux Gones d’ici la fin de saison. En ce sens, Pierre Sage a tenu à saluer la performance de son attaquant au micro de Prime Vidéo : «je ne prends pas le mot héros, les joueurs sont les héros. Je suis content qu’on se soit relevé en équipe. On a eu du mal à les déséquilibrer en première période. C’était intéressant d’avoir un attaquant capable de prendre la profondeur. J’avais totalement confiance en cette équipe. Tout le monde a été tourné vers le plan de jeu. Les joueurs ont été studieux et ça a payé. Il a fallu attendre la fin de semaine pour les incertains. Il fallait donner cette chance à Mama qui n’avait plus été titulaire depuis longtemps. C’est un joueur que j’avais mis hors groupe. C’est la définition de la saison d’un joueur, il faut s’accrocher. Il a travaillé dur à l’entraînement. Ces dernières semaines, il m’a montré qu’il avait les armes d’aider l’équipe et il l’a prouvé ce soir. Je suis très content et très heureux pour le groupe. C’est un message d’espoir pour tous ceux qui jouent moins. Tous doivent avoir cela en tête.» Bonne nouvelle donc : l’OL peut donc compter sur une nouvelle arme offensive d’ici la fin de saison.