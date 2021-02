Lille - Ajax Amsterdam : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Giflé à l'aller et au retour par l'Ajax l'an passé en phase de poules de la Ligue des champions (3-0, 2-0), le LOSC retrouve les Lanciers ce soir à l'occasion des seizièmes de finale aller de la Ligue Europa. Sans Burak Yilmaz, blessé, ni Xeka et Benjamin André, suspendus, les Dogues se présentent dans leur habituel 4-4-2 avec une paire Renato Sanches/Boubakary Soumaré au milieu, ainsi que Timothy Weah sur l'aile droite.

En face, l'Ajax sera privé de son gardien André Onana, suspendu 12 mois pour dopage par l’UEFA, et de sa nouvelle recrue hivernale, Sébastien Haller, oublié par son club au moment d’inscrire la liste de joueurs pour la Ligue Europa. Le reste est très classique avec un 4-3-3 pointe haute (Davy Klaassen) ou 4-2-3-1, au sein duquel Devyne Rensch remplace Noussair Mazraoui (touché au visage contre Heracles samedi), alors que Daley Blind monte d'un cran du fait de la suspension de Ryan Gravenberch.

Les compositions des équipes :

LOSC : Maignan - Celik, Fonte (c), Botman, Reinildo - Weah, Soumaré, Sanches, Bamba - Yazici, David.

Ajax : Stekelenburg - Rensch, Timber, Martinez, Tagliafico - Alvarez, Klaassen, Blind - Antony, Tadic (c), Neres.

