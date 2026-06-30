Alec Georgen rejoint Lorient

Alec Georgen jouera en Ligue 1 cette saison. Après deux années solides du côté de Dunkerque, le latéral droit de 27 ans n’a pas renouvelé son contrat, et pour cause. Il s’est engagé avec Lorient pour les trois prochaines saisons et portera le numéro 2. L’ancien Parisien découvrira donc l’élite puisqu’il n’a pas encore eu la chance d’évoluer à ce niveau, que ce soit au PSG ou à Auxerre.

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Alec Georgen est Lorientais ! 🐟



Le latéral de 27 ans s'engage pour trois saisons avec le FC Lorient et portera le numéro 2 sous les couleurs tango et noir.



Bienvenue chez les Merlus Alec ! — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) June 30, 2026

«Je suis très heureux de rejoindre le FC Lorient, un club reconnu pour son projet sportif et son style de jeu. Dès les premiers échanges, j’ai ressenti une réelle confiance et une ambition commune. Je suis impatient de découvrir mon nouvel environnement, mes nouveaux coéquipiers, le stade du Moustoir, de retrouver les terrains et de mettre toute mon énergie au service de l’équipe et du club», explique-t-il dans le communiqué des Merlus.