Guerre en Ukraine : Vitaliy Mykolenko s’en prend très violemment à Artem Dzyuba

Alors que la guerre en Ukraine se poursuit depuis maintenant six jours, les sportifs du monde entier et en particulier les footballeurs internationaux ukrainiens n'hésitent pas à prendre parti pour leur pays sur les réseaux sociaux. Vitaliy Mykolenko, l'international ukrainien aux 19 sélections et arrière gauche d'Everton, a insulté l'international russe Artem Dzyuba sur son compte Instagram.

«Tu es silencieux, salope, avec tes coéquipiers de merde. Des civils pacifiques sont tués en Ukraine. Vous serez enfermés dans votre donjon pour le reste de votre vie et celle de vos enfants. Et j’en serais ravi», a-t-il lancé à l'encontre de l'international russe aux 55 sélections (30 buts).