Juventus : l’heure du renouveau a sonné pour Paul Pogba ?

«Sur le plan technique, personne n’égale Paul Pogba». Ces mots sont ceux de Massimiliano Allegri quelques instants après le match nul entre la Juventus et Séville (1-1) en demi-finale aller de Ligue Europa. Entré en jeu à la 70e minute, en lieu et place d’Angel Di Maria, ce jeudi, le milieu de terrain de la Vieille Dame (30 ans, 3 apparitions en coupe d’Europe cette saison) s’est d’ailleurs distingué face aux Blanquirrojos en offrant une passe décisive à Federico Gatti dans les ultimes secondes (90+7e).

D’une belle remise de la tête, l’international français (91 sélections, 11 buts) a ainsi permis aux siens de conserver toutes leurs chances de qualification pour la finale de C3. Une satisfaction personnelle et un apport souligné par son entraîneur au micro de Sky Italia : «Paul Pogba progresse de jour en jour. Il nous a donné un gros coup de main ce soir. Quand les matchs se mettent de cette manière, quand tu joues dans la moitié de terrain adverse, c’est un joueur exceptionnel. S’il avait une condition optimale, il jouerait d’entrée». Des propos encourageants pour celui qui a vécu des derniers mois chaotiques.

Paul Pogba enfin au top ?

De retour à la Juventus en juillet dernier, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2026 enchaîne, en effet, les galères. Des polémiques extrasportives liées à son frère aux blessures à répétition, le natif de Lagny-sur-Marne n’est plus que l’ombre de lui-même, très loin du niveau qui était le sien lors du sacre de l’équipe de France en Russie. Porté disparu depuis un an et une blessure à Manchester United, opéré d’un genou en septembre dernier, Pogba semble pourtant progressivement retrouver de sa superbe. Fort de quelques minutes de jeu octroyées depuis sa rechute à la mi-mars, le champion du monde 2018 postule, aujourd’hui, à une place de titulaire.

Après quelques entrées en jeu en Serie A (Sassuolo, Lecce, Atalanta), «La Pioche» monte en puissance et son corps semble (enfin) le laisser tranquille. Absent du onze depuis le 19 avril 2022, le Turinois reste un joueur de classe mondiale et l’idée de le voir commencer, dimanche, contre la Cremonese n’est pas à exclure. Des signaux positifs confirmant, à ce titre, les dires d’un certain Claude Makelele, conscient du potentiel de son compatriote malgré cette passe difficile. «Il n’allait pas bien physiquement et dans sa tête, il était distrait par beaucoup de choses non footballistiques», assurait l’ancien milieu de Chelsea et du Real Madrid lors des Laureus World Sports Awards avant de développer ses propos.

«Dans certaines conditions, il est difficile de se donner à 100% pour un joueur. La qualité ne peut pas ressortir si ça ne va pas dans la tête. J’espère qu’il pourra vivre une saison sans pensées, une année concentrée… comme un vrai Pogba comme cela s’est produit par le passé. Si on n’est pas serein en dehors du terrain, c’est compliqué d’en profiter. Paul a besoin d’une super saison pour se reprendre. Il était et reste un footballeur extraordinaire, impressionnant, mais pour donner le meilleur de lui-même, il doit être au top, se sentir bien avec ses coéquipiers et ne pas avoir de pensées négatives en dehors du terrain». Une chose est sûre, la prestation proposée par Paul Pogba hier soir demeure plus que jamais encourageante et son retour au premier plan reste, lui, envisageable.