Juventus : Claude Makelele prend la défense de Paul Pogba

Invité Laureus World Sports Awards, Claude Makelele a réagi sur la saison compliquée que vit Paul Pogba. L’ancien international français est monté au front pour défendre le champion du monde 2018 après des mois difficiles sur le plan sportif et personnel : «Il n’allait pas bien physiquement et dans sa tête, il était distrait par beaucoup de choses non footballistiques. Dans certaines conditions, il est difficile de se donner à 100% pour un joueur. La qualité ne peut pas ressortir si ça ne va pas dans la tête J’espère qu’il pourra vivre une saison sans pensées, une année concentrée… comme un vrai Pogba comme cela s’est produit par le passé», a alors affirmé l’ancien milieu de Chelsea et du Real Madrid.

«Si on n’est pas serein en dehors du terrain, c’est compliqué d’en profiter. Paul a besoin d’une super saison pour se reprendre. Il était et reste un footballeur extraordinaire, impressionnant, mais pour donner le meilleur de lui-même, il doit être au top, se sentir bien avec ses coéquipiers et ne pas avoir de pensées négatives en dehors du terrain», a ensuite conclu Makelele. Un avocat de poids pour Pogba qui ne réalise pas le retour tant attendu à la Juventus.

