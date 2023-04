Avant le Real Madrid, le Chelsea de Frank Lampard touche le fond !

Que cette fin de saison est plus que laborieuse pour le Chelsea FC. Pour rappel, la direction des Blues a décidé de limoger l’Anglais Graham Potter du banc de l’équipe première, six mois seulement après son investiture en provenance de Brighton. Pour le remplacer, le club londonien a voulu faire confiance à une de ses anciennes gloires, ayant d’ailleurs déjà porté la casquette de coach à Stamford Bridge. Néanmoins, l’homme aux 648 apparitions sous le maillot bleu (211 buts, 145 passes décisives) n’arrive pas à faire remonter la pente au CFC. Les coéquipiers de Thiago Silva s’étaient inclinés à deux reprises en PL (à Wolverhampton, 1-0) et en C1 (à Madrid, 1-0). Cette baisse de régime qui s’est confirmée ce samedi après-midi, cette fois à domicile, face à une équipe joueuse, Brighton, qui s’est baladé à Stamford Bridge…

Pourtant, Chelsea a su ouvrir le score devant son public par l’intermédiaire de Conor Gallager sur un service de Mykhaylo Mudryk, deux des quelques satisfactions des Blues sur les dernières semaines. Mais dans le jeu, les hommes de Frank Lampard n’ont pas existé face à ceux de Roberto De Zerbi. Pire, les Seagulls ont enregistré près de 68% de possession dans l’antre bleu, jamais une équipe visiteuse n’avait connu autant de domination balle au pied en Premier League cette saison. Et même devant le but, le BHAFC a montré plus d’efficacité, notamment avec l’entrée de Danny Welbeck, auteur du but égalisateur avant le missile de Julio Enciso pour donner l’avantage et offrir un succès important aux siens pour la course aux compétitions européennes. Une performance collective plus qu’insuffisante pour le coach intérimaire Lampard.

«Brighton aurait pu gagner plus…»

«C’est difficile parce que le score n’est pas flatteur, ils auraient pu marquer plus de buts, a déclaré le technicien anglais au micro de la BBC. Ils (Brighton, ndlr) sont avant tout une très bonne équipe, qui travaille ensemble depuis longtemps et maintenant avec l’entraîneur, les idées, l’énergie et la connexion au sein de l’équipe sont si bonnes que c’est pour cela qu’ils sont là où ils sont et que nous ne le sommes pas. Il faudra du temps pour y parvenir, mais les premières choses à faire sont les bases que nous n’avons pas respectées aujourd’hui. Nous devons y remédier très rapidement, car ce n’est pas une performance de Chelsea.» L’ex-international des Three Lions n’oublie pas le quart de finale retour de Ligue des Champions face au Real Madrid mardi prochain, espérant voir un effectif tout donner devant ses supporters pour renverser la bande de Karim Benzema.

«Je suis au club depuis neuf jours et je n’aime pas ce que j’ai vu aujourd’hui. Je ne vais pas essayer d’enjoliver cela de quelque manière que ce soit. Nous devons être vraiment honnêtes à ce sujet. Quand vous jouez pour Chelsea, vous devez avoir un sentiment de fierté. Nous devons faire plus pour mardi. (…) Nous avons un grand match mardi (contre le Real Madrid, ndlr). Il ne faut pas se laisser abattre, mais il faut comprendre ce qui s’est passé aujourd’hui.(…) En football, une histoire peut changer très rapidement. Le Real Madrid en Ligue des champions est le summum du football. Il y a des choses que je dirai aux joueurs et que je garderai pour moi. Les fans de Chelsea viendront mardi pour voir une équipe donner tout ce qu’elle a pour renverser la vapeur et c’est ce que nous devons faire.» Le message est passé pour les joueurs, à lui de trouver la tactique adéquate pour inquiéter les joueurs de Carlo Ancelotti et espérer continuer l’aventure européenne…