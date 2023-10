Manchester City veut faire un nouveau cadeau de luxe à Pep Guardiola

Il n’y a pas grand monde qui osera prétendre le contraire : Manchester City est la meilleure équipe du monde actuellement. Après avoir remporté la Premier League et la Ligue des Champions, les Skyblues comptent bien rééditer ce joli doublé cette saison, et c’est bien parti puisque les hommes de Pep Guardiola pointe déjà en tête du classement du championnat anglais.

Que ce soit collectivement ou sur le plan individuel, la formation mancunienne semble bien au-dessus de ses principaux rivaux, que ce soit sur la scène nationale ou au niveau européen. Cet été encore, Pep Guardiola a été gâté. Certes, il y a eu des départs, comme ceux de Mahrez ou de Gündoğan, mais le coach catalan a récupéré Josko Gvardiol, Matheus Nunes, Jérémy Doku - déjà performant - et Mateo Kovacic. 240 millions d’euros mis sur la table, et l’état-major cityzen vise déjà de nouvelles cibles pour renforcer l’équipe.

Il pense à partir

Comme l’indique le média anglais Football Insider, la direction du champion d’Europe en titre étudie la possibilité d’enrôler Jamal Musiala, qu’on ne présente plus. L’international allemand ne semble pas forcément convaincu par l’idée d’une prolongation au Bayern Munich, et son nom a d’ailleurs été lié au Real Madrid ces dernières semaines. Manchester City suit la situation de très près, lui dont le contrat expire en 2026, et selon les sources du média britannique, un départ est clairement envisagé par le principal concerné.

Il ne serait pas satisfait des plans de Thomas Tuchel, notamment parce que ce dernier ne l’a pas toujours titularisé. Toujours est-il que pour l’instant, il semble difficile d’imaginer les Bavarois accepter de se séparer du joueur autour duquel ils espèrent pouvoir bâtir un futur brillant. Mais on le sait, Manchester City et Pep Guardiola ont des atouts plus que convaincants…