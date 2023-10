Manchester City : Jérémy Doku n’en finit plus de briller !

«Est-ce que j’ai évolué comme joueur ? Je pense que oui. Mais après, c’est plus facile quand tu es entouré par des joueurs comme à City. C’est plus facile, tu as plus souvent la balle, tu es plus souvent dans des situations favorables. Et comme je l’ai dit, Pep Guardiola est vraiment là pour que je sois dans les meilleures conditions, dans les meilleures situations pour les exploiter. Pour moi, c’est plus facile et après c’est plus facile pour être décisif. Et donc oui, je pense que j’ai évolué sur certains points». Voici ce que déclarait dernièrement Jérémy Doku, recruté par Manchester City contre un chèque de 60 millions d’euros.

Des propos difficiles à contredire au regard de la nouvelle prestation réalisée par l’international belge (17 sélections, 2 buts) contre Brighton, samedi à l’occasion de la 9e journée de Premier League. À nouveau titularisé par Pep Guardiola sur le côté gauche de l’attaque mancunienne, l’ancien crack du Stade Rennais n’a pas tardé pour se distinguer. Servi sur son flanc dans les premiers instants, le natif de Borgerhout se jouait ainsi du pauvre Pascal Gross pour servir Julian Alvarez, auteur de l’ouverture du score (7e). Un dribble dévastateur qui ne manquait d’ailleurs pas de faire réagir sur les réseaux sociaux mais également en salle de conférence de presse… «C’est juste le début de nombreuses années pour Jeremy dans ce club, croyez-moi. C’est un ailier exceptionnel. Il a marqué et il nous a marqué le premier but. Il a fait beaucoup d’actions. Il est vraiment content de son impact depuis qu’il est arrivé», assurait ainsi Guardiola.

Un apport déroutant aux côtés d’Haaland et consorts !

Déjà auteur d’une passe décisive en Ligue des Champions cette saison, celui qui totalise également 3 buts en 11 matches toutes compétitions confondues s’est, par ailleurs, offert sa première offrande en championnat. Une dynamique plus que positive pour le Belge, parfaitement intégré dans le collectif de Manchester City, leader de PL avec 21 points. Sur une autre planète depuis son arrivée chez les Citizens, Jérémy Doku confirme, à ce titre, tous les espoirs placés en lui et l’étendue de son talent. Contre les Seagulls, l’intéressé n’a pas dérogé à cette règle. Précieux dans l’animation offensive des Skyblues, vif et capable de multiplier les débordements tranchants, Doku se distingue également par sa justesse technique.

À noter, dans cette optique, qu’il fait aujourd’hui partie des meilleurs dribbleurs d’Europe aux côtés de Leroy Sané ou encore Rafik Guitane. Pour illustrer son rendement, comment ne pas évoquer ses 8 duels remportés à l’Etihad Stadium, samedi après-midi, sur les 10 qu’il a disputés. Avec 5 dribbles réussis sur 6, deux ballons récupérés et peu de déchets (14 ballons perdus), le droitier d’1m73 rayonne et s’impose progressivement comme l’un des atouts phares de cette attaque mancunienne. Une adaptation express qui laisse entrevoir un avenir radieux outre-Manche. Une chose est sûre, Doku n’a jamais semblé aussi fort et Pep Guardiola peut s’en féliciter…