Arsenal - Leeds : les compositions officielles

La trêve internationale désormais dans les rétroviseurs, place au retour de la Premier League sur le site Foot Mercato ! Ce samedi, Arsenal reçoit dans son antre de l’Emirates Stadium Leeds pour le compte de cette 29ème journée de championnat d’Angleterre. Un duel très attendu dans le royaume, même si la dynamique des deux formations n’est pas exactement la même… Et pour cause, les Gunners sont actuellement leaders de Premier League (69pts) et restent sur une série de six victoires consécutives en championnat, dont un succès probant face à Crystal Palace juste avant la fenêtre internationale (4-1). En face, Leeds (14e, 26pts) traverse une grosse période de doutes puisque les Peacocks ont remporté seulement deux matches sur les huit derniers disputés en Premier League (2V,4D, 2N). Néanmoins, Leeds a connu le succès lors de sa dernière rencontre avant la trêve face à Wolverhampton (4-2). Si Arsenal est donc déterminé à maintenir son avance au classement sur son dauphin, Manchester City, les Peacocks voudront démarrer une série.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 16h00. Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Mikel Arteta a décidé d’opter pour un schéma tactique organisé en 4-2-3-1, très performant depuis le début de la saison. Blessé, William Saliba est remplacé par Rob Holding en défense. Le milieu de terrain est composé de Granit Xhaka, Thomas Partey et Martin Odegaard, tandis que Gabriel Martinelli, Leandro Trossard et Gabriel Jésus sont titulaires en attaque. Buyako Saka commence donc cette partie sur le banc des remplaçants. Du côté des visiteurs, Javi Gracia a décidé de prôner la défense plus que l’attaque en alignant un 5-4-1. Marc Roca, Jack Harrison, Brenden Aaronson et Crysencio Summerville, alignés devant la défense, auront la lourde tâche de tenir le milieu de terrain face aux Gunners. La ligne offensive sera quant à elle composée seulement de Luis Sinisterra, titulaire en pointe.

Les compositions :

Arsenal : Ramsdale – White, Holding, Gabriel, Zinchenko – Xhaka, Partey - Trossard, Odegaard, Martinelli - Gabriel Jésus.

Leeds : Meslier - Ayling, Koch, Struijk, Kristensen, Junior Firpo - Roca, Harrison, Aaronson, Summerville - Sinisterra.