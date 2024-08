Terrible coup dur pour le FC Barcelone dans le dossier Dani Olmo

Le FC Barcelone a du mal en ce début de mercato. Contraint par ses sempiternels soucis économiques, le club catalan n’a pour le moment officialisé qu’une seule petite recrue. Et elle n’a rien de clinquant puisqu’il s’agit de Pau Victor, acheté à Gérone 3 M€ après un an en prêt au Barça B. Au rayon des bonnes nouvelles tout de même, João Cancelo devrait faire son retour dans les prochains jours. Selon Sport, et comme nous vous l’avons dit hier, un accord est proche avec Manchester City pour un nouveau prêt, mais avec obligation d’achat cette fois.

C’est toujours ça de pris, mais dans les autres dossiers, ça n’avance pas beaucoup. Le dossier Nico Williams retient toujours l’attention des décideurs blaugranas même si l’optimisme des premières semaines a disparu. L’ailier de l’Athletic n’a toujours pas communiqué sa décision entre rester au Pays basque, rejoindre la Catalogne et s’en aller au PSG, qui le courtise également. En parallèle à cela, il y a bien sûr le cas Dani Olmo, sur lequel le FC Barcelone ne peut pas échouer, surtout s’il ne parvient pas à boucler Williams.

Un deuxième échec sur un international espagnol dans le même mercato serait un véritable affront. Les choses avancent pourtant. Ces dernières heures, un accord a même été trouvé par Deco avec les représentants du milieu offensif sur un contrat de six ans, mais il reste le plus important : trouver un terrain d’entente avec le club vendeur. Problème, et il est plutôt majeur, le RB Leipzig n’a pas envie de s’en séparer, même s’il ne retiendra pas non plus son joueur pour service rendu. Il ne le bradera pas, il faut donc mettre le prix aux alentours des 60 M€.

Mundo Deportivo évoque une nouvelle offre ce matin, cette fois de 47 M€, plus 13 M€ en bonus (3 M€ en fonction des matchs joués et 10 M€ en fonction des titres remportés), là où le club allemand souhaite avoir la somme en un seul bloc. Les variables comportent un facteur de risque auquel le RBL ne veut pas s’exposer. Les déclarations de Rouven Schröder, directeur sportif allemand à Sky Sport, ne vont pas rassurer non plus. « Dani est inestimable pour nous, en tant que joueur et comme personne. Nous n’avons aucune pression pour le vendre. Dans l’état actuel des choses, nous nous attendons à ce qu’il revienne après ses vacances. »