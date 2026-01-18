Liga : surpris par la Real Sociedad, le FC Barcelone relance le Real Madrid dans la course au titre

Le FC Barcelone voulait poursuivre sa marche en avant. Récent vainqueur de la Supercoupe contre le Real Madrid, le club catalan se déplaçait, ce dimanche soir, sur la pelouse de la Real Sociedad pour le compte de la 20e journée de Liga. Après la victoire (2-0) des Merengues contre Levante, les Blaugranas se devaient de l’emporter pour conserver leur avance en tête mais rien ne s’est vraiment passé comme prévu… Alignés en 4-3-3 avec une attaque composée de Lamine Yamal, Torres et Lopez - conséquence directe du forfait de dernière minute de Raphinha - les Culers se faisaient une première grosse frayeur. Déterminés, les Basques pensaient, en effet, ouvrir le score d’entrée de jeu lorsque Guedes trouvait Oyarzabal mais la tête victorieuse de ce dernier était finalement annulée pour une position de hors-jeu (2e).

La suite après cette publicité

Bousculé, le Barça ne tardait pas à répondre. Après une première frappe de Pedri (3e), Lopez sollicitait lui aussi Remiro (5e) avant de trouver la faille d’une puissante frappe croisée. Un but, là aussi, refusé pour une faute d’Olmo sur Kubo au début de l’action (7e). En manque de réussite face au but malgré de nombreuses situations, les Bluagranas allaient encore être frustré par la VAR. Si Frenkie de Jong ouvrait à son tour le score, l’arbitre revenait finalement sur une position de hors-jeu (21e). Quelques minutes plus tard, c’était au tour de Lamine Yamal de voir sa joie coupée par un nouveau coup de sifflet (27e). Ultra-dominateur et après trois buts refusés, le Barça allait pourtant craquer sur l’une des rares offensives basques.

Trois buts refusés au Barça, la Real Sociedad clinique

Sur un centre de Guedes, Oyarzabal surgissait au deuxième poteau pour reprendre le ballon d’un sublime plat du pied gauche (1-0, 32e). Menés contre le cours du jeu, les coéquipiers de Koundé continuaient de mettre la pression sur la défense de Sociedad mais manquait de justesse (42e, 45+3e) ou se faisaient refroidir par l’arbitrage, à l’image de ce dernier penalty annulé après visionnage des images (45+7e). Au retour des vestiaires, la physionomie de cette rencontre ne changeait guère. Après une première tentative dangereuse d’Oyarzabal (47e), Olmo pensait égaliser. Lancé par Koundé, l’Espagnol voyait finalement sa frappe du droit déviée par Remiro sur le poteau (49e). Malchanceux, les Culers continuaient de pousser mais Ferran Torres tombait lui aussi sur le portier de la Real.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Barcelone 49 20 +32 16 1 3 54 22 9 Real Sociedad 24 20 -2 6 6 8 26 28

Dans un très grand soir, Remiro permettait ainsi aux siens de conserver ce léger avantage. Pour la dernière demi-heure, Hansi Flick lançait alors Rashford, Lewandowski et la nouvelle recrue Cancelo. Un coaching payant puisque l’international anglais, trouvé par Lamine Yamal, égalisait de la tête sur l’un de ses premiers ballons touchés (1-1, 70e). Relancé, le Barça allait pourtant encore craquer sur la séquence suivante… Après une remise de Soler dans la surface, Guedes ne se posait pas de question et trompait Garcia d’un joli tir croisé (2-1, 71e). Un match fou, tout proche de tourner définitivement à l’avantage des locaux mais Oyarzabal envoyait sa tête juste à côté du but barcelonais (73e). En fin de rencontre, le Barça tentait bien de revenir mais la défense basque résistait alors que Koundé et Rashford trouvaient encore les montants (85e, 90+4e). Soler était lui renvoyé au vestiaire après une énorme semelle sur Pedri mais le tableau d’affichage n’évoluait plus. Score final : 2-1. Avec ce résultat, les Blaugranas restent en tête du classement mais ne comptent plus qu’une longueur d’avance sur le Real Madrid. De son côté, la Sociedad remonte au 8e rang.