Neymar veut rejouer avec Lionel Messi

Et si Neymar retrouvait Lionel Messi à l’avenir ? Coéquipiers au Barça (2013-2017), puis au PSG (2021-2023), les deux hommes ont vu leurs chemins se séparer l’été dernier. Au sortir d’une saison globalement décevante dans la capitale française, le premier avait acté son départ pour l’Arabie saoudite, à Al-Hilal, tandis que le second avait investi la Floride et Miami, aux antipodes.

S’il est actuellement blessé jusqu’à la fin de la saison, Neymar garde tout de même en tête l’idée de rejouer avec la Pulga à l’avenir. Présent au Grand Prix de Formule 1 de Bahrein ce samedi, l’international brésilien a évoqué le sujet pour la télévision argentine : «Je vois Leo heureux, et donc je le suis aussi. J’espère qu’un jour, je pourrais rejouer avec lui», a-t-il confié au micro d’ESPN. Il y a plus de chances que ce soit à Miami qu’ailleurs.