Jérôme Rothen tacle violement Lucas Paqueta

Rayonnant, étincelant, inarrêtable, les qualificatifs à l'égard de Lucas Paqueta (24 ans) n'en finissaient plus ces derniers mois. Et pour cause, le maître à jouer de l'Olympique Lyonnais portait, quasiment à lui seul, la formation rhodanienne sur ses épaules. Pourtant à l'instar du collectif, force est de constater que le n°10 de l’OL marque légèrement le pas, preuve en est avec ce remplacement dès la mi-temps, mercredi soir, lors du nul concédé à Metz (1-1). Dans son émission «Rothen s'enflamme», Jérome Rothen est ainsi revenu sur la baisse de régime de l'esthète brésilien, auteur de deux petits buts en novembre et en décembre et bien moins influant dans le jeu lyonnais.

«Il y a des joueurs qui se sont embourgeoisés (...) Je l’avais dit avant qu’il enchaîne des mauvaises performances, mais Paqueta ce n’est plus du tout le même joueur qu’il a été sur le mois de septembre et le mois d’octobre. Je pense que lui aussi a eu du mal à comprendre, à accepter et à digérer ce nouveau statut. Il s’est vu bien trop beau, limite à se comparer à Neymar, c’est lui-même qui le disait», a ainsi déclaré l'ancien Parisien sur les ondes de RMC. Une chose est sûre, l'OL, treizième de Ligue 1, aura besoin d'un Paqueta au plus haut niveau pour se relancer après la trêve hivernale.