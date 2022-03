PSG : le Bayern Munich lorgne El Chadaille Bitshiabu

À seulement 16 ans, El Chadaille Bitshiabu fait partie des plus grands espoirs du Paris Saint-Germain. Défenseur central au gabarit imposant (1,96m), le jeune Titi est, avec Xavi Simons et Edouard Michut entre autres, l’un des talents sur lesquels le club de la capitale mise pour son futur.

Passé professionnel le 29 juillet dernier, Bitshiabu est lié aux Rouge-et-Bleu jusqu’en 2024. Cependant, le défenseur pourrait devenir un cas à gérer l’été prochain. RMC Sport annonçait récemment que Bitshiabu était un peu déçu. La raison ? Leonardo lui avait promis du temps de jeu en ligue 1. Or le natif de Villeneuve-Saint-Georges attend toujours son tour.

Le Bayern friand des jeunes du PSG

Utilisé à deux reprises par Mauricio Pochettino (à chaque fois en Coupe de France), Bitshiabu va-t-il demander à plier bagage ? Difficile de l’affirmer pour le moment. Toutefois, Bild nous apprend que le Bayern Munich n’est pas insensible à son profil. Deux ans après avoir chipé Tanguy Kouassi, le géant allemand va-t-il à nouveau enrôler un espoir parisien ?

Cette fois, la donne est différente. Bitshiabu n’est pas libre de tout contrat (Kouassi n’avait pas signé pro quand il est parti à Munich) et la publication germanique précise que le Bayern le verrait, non pas comme un renfort pour l’équipe première, mais comme un pari sur l’avenir. Mais si rejoindre une formation huppée et organisée comme le Bayern peut séduire, l’exemple de Kouassi démontre que tout peut ne pas se passer comme prévu.