La renaissance d'Ousmane Dembélé au Barça enchante l'Espagne, la colère noire de Cristiano Ronaldo

Le renouveau de Dembélé enchante l'Espagne

«Oui, il peut !» Voilà ce que l'on retrouve comme titre en une de Sport ce dimanche avec en photo, pleine page, la célébration d'Ousmane Dembélé, auteur de l'ouverture du score du FC Barcelone hier sur la pelouse du Séville FC (victoire 2-0 des Blaugranas). Le champion du monde 2018 a réalisé une grande performance hier et ce matin, c'est toute la presse espagnole qui est enchantée par le retour en très grande forme du Français depuis quelques semaines. Pour L'Esportiu, il réalise «une réapparition» fulgurante au sein des indispensables du FC Barcelone de Ronald Koeman. Le Barça s'est replacé dans la course au titre hier et pour aller le chercher, il aura besoin d'un grand Dembélé jusqu'à la fin de la Liga.

La colère de CR7

Cristiano Ronaldo est souvent en colère en ce moment. Après la défaite en Ligue des champions à Porto (1-2) la semaine dernière, le Portugais s'était laissé aller à une petite crise envers l'arbitrage. Ce dimanche, après le match nul de la Juventus sur le terrain de l'Hellas Vérone (1-1), c'est contre tout le monde. CR7 est sorti frustré de cette nouvelle contre-performance, écrit la Gazzetta dello Sport ce matin. Car elle condamne quasiment la Juve à ne pas pouvoir se battre pour un nouveau Scudetto en fin de saison. Pour Tuttosport, «Cristiano n'a pas suffi» malgré un nouveau but. La Juve pourrait se retrouver à 10 points de l'Inter tout à l'heure en cas de succès des Lombards. Autant dire que la mission deviendrait vraiment compliquée. De quoi faire enrager encore un peu plus CR7.

Les chiffres fous de Guardiola

Un succès 2-1 contre West Ham hier et voilà la 20e victoire consécutive de Manchester City en Premier League. Une série qui donne le vertige, mais surtout qui rapproche les Citizens d'un nouveau titre de champion d'Angleterre, eux qui ont désormais pas moins de 13 points d'avance sur Manchester United en tête du championnat. Des chiffres fous qui sont accentués par celui que dévoile As ce matin : il s'agissait hier de la 200e victoire en Premier League de Pep Guardiola avec Manchester City. Un nouveau record pour l'Espagnol, car il ne lui a fallu que 273 rencontres pour atteindre ce total de succès. Alors qu'il en avait fallu 309 à José Mourinho. Une nouvelle victoire pour Pep dans le duel avec le Special One.