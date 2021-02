Premier League : Manchester City sauvé par sa défense centrale contre West Ham

Pour la 26eme journée de Premier League, c’est un Manchester City inarrêtable qui recevait West Ham. Les hommes de Pep Guardiola restaient sur une impressionnante série de 26 matches sans défaite (19 victoires consécutives). Face à eux, les Hammers actuels quatrièmes du championnat et qui venaient de s’imposer face à Tottenham lors de la dernière journée. Pour cette rencontre, les Citizens étaient emmenés en attaque par Kun Agüero, de retour de blessure aux côtés de Mahrez et De Bruyne. David Moyes lui, misait sur sa recrue en forme Jesse Lingard.

En première période, sans surprise Manchester City monopolisait le ballon et faisait courir sur la largeur du terrain West Ham. Même si Kevin De Bruyne ratait quelques gestes plutôt simples (assez rare pour être souligné), les coéquipiers de Gundogan maîtrisaient globalement la rencontre. Et c’est logiquement qu’à force d’user les défenseurs des Hammers, Agüero et consorts trouvaient la faille. Sur une merveille de centre déposé par Kevin De Bruyne, Ruben Dias catapultait de la tête le ballon dans les cages de Randolph (1-0, 28e). Mais à la surprise générale, le bloc des Citizens reculaient petit à petit laissant le ballon dans les pieds d’un Antonio remuant. L’attaquant anglais touchait d’ailleurs le poteau d’une frappe soudaine (38e) avant d’égaliser quelques minutes plus tard après un bon mouvement signé Lingard et Coufal (1-1, 44e).

City peut remercier sa défense centrale

Si dans le premier acte, les deux équipes avaient décidé de ne pas trop se livrer, la deuxième période aura été tout autre. Beaucoup plus d’espaces, beaucoup plus de course, West Ham et Manchester City se livraient plus. De quoi permettre à Kevin De Bruyne de s’illustrer. Sa grande course où il éliminait Diop et Soucek ne finira pas par un but (58e). Et à peine quelques secondes plus tard, c’était Antonio Lingard et Coufal qui partaient en contre-attaque. Mais Ruben Dias traînait par là pour intervenir proprement. Dans ce genre de match où la différence se fait souvent sur un exploit technique, qui d’autres que Riyad Mahrez pour s’illustrer. L’international algérien faisait un joli numéro sur son côté droit pour servir parfaitement John Stones. Le défenseur central qui était dans la surface finissait d’un plat du pied tel un buteur (2-1, 68e).

Manchester City a su faire la différence grâce à ses défenseurs centraux. Et il le fallait tant Fernan Torres et Sergio Agüero ont livré une prestation très moyenne pour ne pas dire mauvaise. En manque d’idée et malgré l’entrée en jeu de Said Benrahma, West Ham ne réussira pas à revenir au score malgré une dernière frayeur au bout du bout après une tête d'Issa Diop. Avec cette victoire, l’équipe de Pep Guardiola continue son incroyable série et enchaîne une vingtième victoire de suite et confirme qu’il faudra un coup du sort pour que la Premier League leur échappe cette saison.

