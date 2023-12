L’incroyable trajectoire de George Ilenikhena, le crack Franco-nigérian qui a terrassé le Barça

Ce matin il n’y en a que pour Warren Zaïre Émery et pour cause, le milieu de terrain a encore une fois réalisé une masterclass avec le PSG en étant le meilleur parisien sur la pelouse en Ligue des Champions. Pendant quelques minutes, son but lui a permis d’être le plus jeune buteur français de l’histoire de la Ligue des Champions à 17 ans et 280 jours.

Une satisfaction de courte durée puisqu’un joueur lui a subtilisé ce record quelques minutes après. Ce crack n’est autre que George Ilenikhena qui a donné la victoire à Antwerp face au FC Barcelone à 17 ans et 119 jours. Arrivé en France en provenance de Lagos à l’âge de 2 ans, le colosse d’1m85, qui fêtera ses 18 ans au mois d’août prochain, a marqué sereinement après un face à face avec le portier du Barça à la 92e minute.

Formé à Antony dans le 92, à deux doigts de signer à l’OM

Un but qui vient ponctuer 10 jours incroyables pour le jeune joueur (4 buts lors des 3 derniers matches TTC de Antwerp) qui évoluait encore il y a trois ans en U15 en DH du côté d’Antony dans le 92. C’est d’ailleurs là qu’Amiens l’a repéré pour rapidement l’intégrer dans ses équipes de jeunes où il n’a pas tardé à faire trembler les filets (25 buts en U17, U19 et N3). À tel point qu’il tape dans l’oeil de l’OM qui est à deux doigts de le recruter en fin de mercato estival 2022 après un premier échec l’hiver précédent du fait d’un problème administratif.

Mais le dernier jour du mercato et alors que l’OM met sur la table une belle somme d’argent, le transfert capote alors que le Franco-Nigérian se trouve sur place à la Commanderie. Il faut attendre le tout début du mois de janvier 2023 pour trouver trace du premier match pro de George Ilenikhena avec Amiens face à Guingamp. Après une demi-saison pleine en Picardie où il devient le buteur le plus jeune de l’histoire de la Ligue 2 à 16 ans et 147 jours, le profil d’avant centre puissant, rapide, technique et capable de prendre la profondeur de la pépite amiénoise séduit en France, mais aussi dans toute l’Europe où de nombreux scouts ont coché son nom.

Un ambitieux projet et une garantie de temps de jeu qui ont convaincu Ilenikhena de rejoindre Antwerp

Le Borussia Dortmund, le Bayer Leverkusen, le Stade de Reims et Lorient sont tous séduits par le joueur. Mais ce dernier décide en compagnie de son conseiller de rallier Antwerp. Le projet sportif du club belge initié par Mark Van Bommel et Marc Overmars, la garantie d’avoir du temps de jeu, devenir la doublure de Vincent Janssen et la possibilité de jouer la Ligue des Champions dans un club qui sert de véritable tremplin à de sacrés talents ont fini de convaincre George Ilenikhena de signer en Belgique contre un joli chèque de 6 M€, un record chez nos voisins d’outre-Quiévrain.

À 17 ans donc, ce Franco-Nigérian n’a pas le temps d’attendre et enchaîne les records comme on enfile des perles. Son objectif est simple et n’a pas bougé depuis son arrivée l’été dernier, à savoir franchir un cap en Jupiler League et s’offrir une première saison pleine. Auteur de 8 buts toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ancien Amienois reste sur un doublé en coupe face à Charleroi, un but en championnat face au Cercle Bruges et donc face au Barça. Des buts qui devraient lui permettre d’enchaîner encore plus à la pointe de l’attaque d’Antwerp avant peut-être de poursuivre l’été prochain son irrésistible ascension dans un championnat plus huppé… C’est tout le mal qu’on lui souhaite.