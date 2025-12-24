Algérie - Soudan : les compositions officielles

L’Algérie entre en lice dans la CAN 2025 et affronte le Soudan à Rabat, ce mercredi à 16h. Les Fennecs et les Crocodiles du Nil sont dans le même groupe que le Burkina Faso de Bertrand Traoré et la Guinée Équatoriale. Les Algériens s’organisent en 4-3-3 avec Luca Zidane aux cages. Belghali, Mandi, Bensebaïni et Aït-Nouri sont titulaires en défense. L’entrejeu algérien est composé de Chaibi, Bennacer et Boudaoui. L’attaque des Fennecs sera animée par Amoura, Bounedjah et le capitaine Mahrez.

Les Soudanais s’articulent également en 4-3-3 avec Monged aux cages. Saeed Ahmed, Mustafa Karshoum, Bakhit Khamis et Yaser Awad sont en défense. Abu Agla, Ammar Taifour et Salah Adil sont au milieu de terrain. Et enfin Mohamed Eisa, Abobaker Aisa et Abdel Raouf seront en attaque.

Les compositions

Algérie : Zidane - Aït-Nouri, Mandi, Bensebaïni, Belghali - Chaibi, Bennacer, Boudaoui - Amoura, Bounedjah, Mahrez

Soudan : Monged El Neel - Saeed Ahmed, Mustafa Karshoum, Khamis, Awad - Abdalla, Taifour, Adil - Mohamed Eisa, Abobaker Aisa, Abdel Raouf