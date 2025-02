Arsenal - Manchester City : les compositions officielles

Ce dimanche, la 24e journée de Premier League offre un choc au sommet entre Arsenal et Manchester City. À domicile, les Gunners s’articulent dans un 4-3-3 avec David Raya dans les cages derrière Jurriën Timber, William Saliba, Gabriel Magalhaes et Myles Lewis-Skelly. L’entrejeu est assuré par Thomas Partey, Declan Rice et Martin Odegaard. Devant, Kai Havertz prend la pointe de l’attaque avec Leandro Trossard et Gabriel Martinelli à ses côtés.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Sky Blues s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Stefan Ortega qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Matheus Nunes, Manuel Akanji, John Stones et Josko Gvardiol. Bernardo Silva et Mateo Kovacic se retrouvent dans l’entrejeu. Savinho, Phil Foden et Omar Marmoush accompagnent Erling Haaland en attaque.

Les compositions

Arsenal : Raya – Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly – Odegaard, Partey, Rice – Trossard, Havertz, Martinelli

La suite après cette publicité

Manchester City : Ortega – Nunes, Stones, Akanji, Gvardiol – Silva, Kovacic – Savinho, Foden, Marmoush - Haaland