Ligue 1

Ligue 1+ a son nouveau directeur de rédaction

Par Josué Cassé
Le ballon de la Ligue 1. @Maxppp

Ancien responsable de la rédaction de la chaîne L’Équipe, Marc Las a trouvé un nouveau poste. En effet, ce dernier va désormais occuper les mêmes fonctions au sein de Ligue 1+, la plateforme de diffusion du Championnat.

Marc Las sera rattaché à Jérôme Cazadieu, directeur éditorial et marketing de LFP Media, et travaillera en collaboration avec Frédéric de Vincelles, directeur de Mediawan Sport, le partenaire de production de la plateforme de la Ligue.

Ligue 1

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
