OM : Darryl Bakola signe son premier contrat professionnel

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation de l’Olympique de Marseille, Darryl Bakola (16 ans) va enfin être lancé dans le grand bain. Le polyvalent milieu de terrain vient de signer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Un joli coup réalisé par les Phocéens au regard du potentiel de l’international U17, champion de France dans cette catégorie et présent dans le groupe U19 qui remporte la coupe Gambardella, avec ses coéquipiers Enzo Sternal et Yanis Sellami.

«Notre milieu de terrain issu du centre de formation a signé ce mardi son premier professionnel avec l’OM. Ce mardi 3 septembre 2024, Darryl Bakola a signé son premier contrat professionnel avec l’Olympique de Marseille. Il est désormais lié à son club formateur jusqu’en 2027», précise le communiqué de l’OM.