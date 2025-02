PSG : Ousmane Dembélé explique sa métamorphose

Auteur de 15 buts lors de ses 8 derniers matches, Ousmane Dembélé est l’homme en forme du PSG depuis le début de l’année 2025. Auteur d’un doublé face à Brest dans ce barrage aller de Ligue des champions, le numéro 10 parisien n’a jamais été aussi efficace. Et il a expliqué comment il s’est transformé.

« Comme je l’ai dit, je suis positionné en numéro 9, j’ai moins de course à faire, je suis plus lucide devant le but et on me sert très bien. Il y a des buts où je n’ai plus qu’à la pousser au fond, où Bradley (Barcola) et Désiré (Doué) ont pratiquement fait tout le travail. Je me place bien et j’ai plus qu’à finir », a-t-il déclaré au micro de Canal+.