Palmeiras fait le forcing pour Vitor Roque

L’avenir de Vitor Roque fait couler beaucoup d’encre ces derniers jours. Alors que l’intérêt de Palmeiras se fait de plus en plus pressant pour l’avant-centre, la possibilité d’un transfert se concrétise peu à peu, bien que l’affaire soit complexe. Le joueur appartient au FC Barcelone, mais est actuellement prêté au Betis Séville. Et les trois clubs doivent se mettre d’accord pour que l’opération se réalise. D’après les informations de Sport, deux options seraient sur la table dans le cadre de la transaction entre le Barça et Palmeiras : un transfert à 27 millions d’euros ce mois-ci, ou un prêt payant, accompagné d’une option d’achat obligatoire d’un montant de 25 millions d’euros.

Si le dossier paraît simple, il ne faut pas oublier que le Betis a son mot à dire. L’équipe andalouse détient les droits du joueur jusqu’au 30 juin, et demande une compensation financière en cas de rupture du prêt du joueur de 19 ans. Mais les Blaugranas chercheraient à trouver un accord de rachat avec l’autre club de Liga. Le média catalan précise qu’un départ précipité de Vitor Roque ferait économiser la moitié du salaire dû au Brésilien pour l’ensemble de la saison, et éviterait de devoir régler un chèque de 1,5 million d’euros aux Culés, dans le cas où l’ancien de Cruzeiro ne jouerait pas un nombre de matchs minimum durant l’exercice en cours. Reste désormais à voir si les deux écuries espagnoles parviendront à se mettre d’accord.