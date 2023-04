Le cas Ferland Mendy inquiète sérieusement le Real Madrid

La colonie française du Real Madrid fait parler d’elle cette saison. Capitaine et leader offensif de l’équipe madrilène, Karim Benzema (35 ans) n’a pas toujours été épargné par la presse, qui attend toujours beaucoup de lui. Mais le Nueve, qui a multiplié les pépins physiques, a répondu de la meilleure des manières avec un triplé ce week-end face à Valladolid. Irrégulier et joker de luxe dans l’esprit de Carlo Ancelotti, Eduardo Camavinga, lui, monte en puissance. Il connaît une belle période, contrairement à Aurélien Tchouameni, qui est un peu plus dans le dur depuis le retour de la Coupe du Monde.

La suite après cette publicité

Mendy enchaîne les pépins

Enfin, il y a le cas Ferland Mendy. Cette saison, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais devait prendre plus que jamais le pouvoir après le départ de la légende brésilienne Marcelo. Et l’international tricolore l’a fait en étant un titulaire aux yeux de son entraîneur. Avant la trêve liée à la Coupe du Monde, il avait débuté 16 rencontres toutes compétitions confondues sur les 17 qu’il avait jouées. Pas toujours rassurant, il avait malgré tout la confiance d’Ancelotti. Après le Mondial, qu’il a manqué car Didier Deschamps ne l’a pas sélectionné, il a enchaîné avec 7 matches joués entre décembre et janvier.

À lire

Real Madrid : Ferland Mendy poussé vers la sortie

Mais tout a basculé le 26 janvier face à l’Atlético de Madrid. Le Real Madrid a annoncé sa blessure quelques jours après. « Après les tests effectués aujourd’hui sur notre joueur Ferland Mendy par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au muscle semi-membraneux de sa jambe gauche», pouvait-on lire sur le communiqué de presse. Absent 56 jours, le Français a manqué 13 rencontres toutes compétitions confondues. Son entraîneur a donc dû bricoler en alignant Nacho, Camavinga ou Alaba dans le couloir gauche. De retour le 19 mars dernier, Mendy est entré 29 minutes face au Barça.

La suite après cette publicité

l’international tricolore au bord des larmes

Mais le 31 mars, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont annoncé qu’il était blessé au muscle soléaire (nldr : un muscle épais situé en arrière de la jambe). Un gros coup dur pour le latéral gauche. D’autant que son retour devrait prendre plus de temps que prévu selon Defensa Central. Le média ibérique explique que le staff médical a informé le joueur que sa blessure serait un peu plus grave que prévu et qu’il ne reviendrait pas avant deux à trois semaines, ce qui lui ferait manquer des rendez-vous importants comme le Clasico retour en Coupe du Roi ou les matchs de Champions League. Ce qui l’aurait d’ailleurs affecté selon DC, qui évoque un "joueur au bord des larmes".

Ancelotti aurait même dû réconforter le Français, dont l’avenir dans la capitale espagnole est incertain. Sous contrat jusqu’en juin 2025, il n’a pas prolongé. Malgré son potentiel et des prestations correctes, les dirigeants commenceraient à en avoir assez de ses blessures à répétition. Certains médias évoquaient même le fait qu’il allait être poussé vers la sortie, ce qui n’est pas le cas selon nos informations. Suivi par le PSG et Newcastle, comme évoqué sur notre site l’hiver dernier, Ferland Mendy serait aussi dans le viseur de Manchester City. Il reste à savoir ce que le joueur et son club, qui s’inquiète pour lui, souhaitent faire cet été 2023.