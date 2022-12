Mercato, Real Madrid : ça s’agite pour Ferland Mendy !

Le 9 novembre dernier, Didier Deschamps a dévoilé sa liste des 25 joueurs sélectionnés pour participer à la Coupe du Monde (ils ont été finalement 26, ndlr). Il y a eu des heureux mais aussi des déçus. Parmi eux, Ferland Mendy (27 ans). Le latéral du Real Madrid a longtemps été cité comme un élément pouvant être du voyage au Qatar. Capable de jouer à gauche comme à droite, ce joueur polyvalent pouvait apporter aux Bleus. Mais DD et son staff en ont décidé autrement. Une erreur certainement puisque Lucas Hernandez, aligné à gauche, s’est blessé lors du premier match.

La suite après cette publicité

La France n’a pu compter que sur Theo Hernandez, seul spécialiste du poste, et a bricolé en alignant Eduardo Camavinga, milieu de métier. Mendy aurait aussi pu dépanner côté droit, d’autant que Benjamin Pavard est passé au travers et Jules Koundé, dont ce n’est pas le poste, n’a pas toujours été à son avantage. Mais il ne sert à rien de refaire l’histoire. Ferland Mendy va pouvoir se "consoler" en réalisant de belles choses avec le Real Madrid, club dont il défend les couleurs depuis 2019. Arrivé de l’OL, le footballeur, acheté 48 millions d’euros, devait être une doublure voire un concurrent pour le légendaire Marcelo.

À lire

Mercato : les 10 joueurs dont la valeur marchande a explosé en 2022

Ferland Mendy a des prétendants

Petit à petit, le Français s’est fait une place dans le onze de Zinedine Zidane, qui l’a fait venir, puis de Carlo Ancelotti. Talentueux, le joueur de 27 ans n’a pas toujours fait preuve de régularité et a été la cible des critiques. Annoncé parfois sur le départ, il est resté pour progresser et conquérir des titres avec les Madrilènes. Cette saison, il devait profiter du départ de Marcelo pour prendre plus de place et avoir plus de pouvoir. Titulaire à 16 reprises en 17 matches (1 assist), Mendy a eu des occasions de s’exprimer. Ce qui n’a pas échappé à certaines écuries. Defensa Central a annoncé que Manchester City et le PSG pensent à lui.

La suite après cette publicité

Concernant les Skyblues, nous ne pouvons pas confirmer ces informations, même si plusieurs clubs de Premier League sont séduits par le joueur nous assure-t-on. D’ailleurs, Newcastle est très intéressé et a même formulé une très grosse offre au Français selon nos informations. Les Magpies le suivent depuis un petit moment. Un concurrent pour le PSG, qui l’observe nous a-t-on fait savoir. Mais tout ce petit monde devra composer avec le Real Madrid, qui n’ouvrira pas a priori la porte cet hiver. Carlo Ancelotti apprécie le joueur sous contrat jusqu’en 2025, qui se sent bien dans la capitale ibérique et pour lequel une prolongation n’est pas impossible. Ça s’agite en coulisses pour Ferland Mendy !