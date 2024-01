CAN 2023 : Achraf Hakimi s’exprime après son pénalty manqué

La désillusion est totale pour les Marocains. Alors qu’ils pouvaient espérer grand dans cette édition de la CAN, les Lions de l’Atlas se sont fait éliminer à la surprise générale par l’Afrique du Sud (2-0). Achraf Hakimi (25 ans) avait pourtant l’occasion d’égaliser à la 85e sur pénalty, mais le Parisien a envoyé le ballon sur la transversale. Le défenseur droit est apparu ensuite très ému après une CAN exemplaire. Il a tenu à s’exprimer aujourd’hui sur les réseaux sociaux sur son match : « Je tiens à m’excuser pour le penalty, j’ai pris la responsabilité d’aider l’équipe, mais malheureusement cela n’a pas fonctionné. Et que dire de toi mon frère, Amine Adli. Après tout ce que tu as traversé (perte de sa maman), tu es venu et tu as tout donné pour ton pays, nous sommes si fiers de toi ! Je t’aime beaucoup, mon frère. Dima Maghrib ! Et bonne chance à l’équipe nationale sud-africaine pour la suite de la compétition. »

À la suite de la rencontre, son entraîneur avait tenté de rassurer son joueur : « Le pénalty, ça arrive, c’est le football. Achraf nous aurait peut-être permis de revenir dans le match mais après, à l’arrivée, quand on regarde les situations à la fin, comme on a lâché, ce n’est pas à l’image de notre équipe. » Arrivé en tant que favori de la compétition, le Maroc est reparti frustré. Et ce pénalty va rester dans les mémoires marocaines un certain temps.