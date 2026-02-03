Le mercato du LOSC a tourné au fiasco !

Le mois de janvier du LOSC n’aura pas été facile. Début décembre, Olivier Létang et Bruno Genesio avaient confirmé qu’ils ne comptaient pas se montrer pro-actifs sur le mercato, afin de rester dans la continuité d’un effectif qui avait fait ses preuves en première partie de saison. Mais depuis, tout a rapidement changé avec l’enchaînement des mauvais résultats et surtout la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit et une absence longue durée du meilleur buteur Hamza Igamane.

Dans ce sens, le coordinateur sportif Sylvain Armand avait révélé, après le tirage au sort de la Ligue Europa, que le LOSC voulait trouver des renforts offensifs et espéraient bien les boucler avant la fin du mercato ce lundi soir. Pendant un temps, le nom de la sensation Jhon Duran avait été évoqué, mais le Colombien s’est finalement ravisé et a préféré rejoindre le Zenit, en Russie. Après l’échec du dossier du buteur de 23 ans, la direction du LOSC a continué d’essuyer les échecs.

Lille s’est totalement manqué

Comme nous l’avions révélé, les Nordistes s’intéresseraient à un attaquant de 23 ans : Juan. Dans les rangs de Göztepe, le Brésilien, auteur de 6 buts et 4 passes décisives en 19 matchs, a finalement décliné la possibilité d’aller chez les Dogues. Les Lillois ont également tenté le coup pour Filip Thorvaldsen, l’ailier gauche de 19 ans qui sortait d’une belle saison avec Vålerenga, en Norvège. Mais malgré une offre supérieure à 6 millions d’euros, son club a refusé de le laisser partir.

Il fallait donc tenter un "panic-buy" et le LOSC a tenté de s’attacher les services de Mike Trésor à la toute fin du mercato hivernal. Là encore, si tout semblait boucler, le joueur de Burnley a raté sa visite médicale et n’a donc pas pu signer à Lille. Bruno Genesio n’aura donc pas de nouveau buteur et devra composer avec Olivier Giroud. Cet hiver, Gaëtan Perrin et Noah Edjouma ont tout de même rejoint les rangs du LOSC, mais d’après Le Petit Lillois, cette situation autour du poste de buteur irrite même jusqu’en interne, jusqu’à Bruno Genesio qui souhaitait un renfort en priorité.