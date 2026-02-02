Menu Rechercher
Le LOSC recrute officiellement Gaëtan Perrin

Par Chemssdine Belgacem
Gaëtan Perrin va quitter Auxerre @Maxppp

Décidément, tout est allé très vite dans ce dossier. Proche de revenir à l’AJ Auxerre, qu’il avait quitté l’été dernier pour signer à Krasnodar, Gaëtan Perrin va finalement s’engager dans un autre club de Ligue 1 : le LOSC. Désireux d’enrôler un renfort offensif pour la fin de saison, le club nordiste s’est activé dans la journée et a déjà officialisé cette opération intelligente :

𝑮𝒂𝒆̈𝒕𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒓𝒓𝒊𝒏, 𝒏𝒐𝒖𝒗𝒆𝒂𝒖 𝒓𝒆𝒏𝒇𝒐𝒓𝒕 𝒐𝒇𝒇𝒆𝒏𝒔𝒊𝒇 𝒅𝒆𝒔 𝑫𝒐𝒈𝒖𝒆𝒔 🤩

Gaëtan Perrin est Lillois. Le milieu de terrain offensif du FK Krasnodar (Russie), 29 ans, retrouve le championnat de France. Il s’est engagé avec le LOSC jusqu’en juin 2028.

Bienvenue chez les Dogues, Gaëtan ! ❤️🤍
«Gaëtan Perrin est Lillois. Le milieu de terrain offensif du FK Krasnodar (Russie), 29 ans, retrouve le championnat de France. Il s’est engagé avec le LOSC jusqu’en juin 2028.» L’indemnité de transfert n’a donc pas été divulgué mais les Dogues réalisent un beau coup en enrôlant un joueur qui avait inscrit 10 buts et délivré 11 passes décisives la saison dernière dans l’élite.

