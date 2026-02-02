Le LOSC recrute officiellement Gaëtan Perrin

Décidément, tout est allé très vite dans ce dossier. Proche de revenir à l’AJ Auxerre, qu’il avait quitté l’été dernier pour signer à Krasnodar, Gaëtan Perrin va finalement s’engager dans un autre club de Ligue 1 : le LOSC. Désireux d’enrôler un renfort offensif pour la fin de saison, le club nordiste s’est activé dans la journée et a déjà officialisé cette opération intelligente :

La suite après cette publicité

«Gaëtan Perrin est Lillois. Le milieu de terrain offensif du FK Krasnodar (Russie), 29 ans, retrouve le championnat de France. Il s’est engagé avec le LOSC jusqu’en juin 2028.» L’indemnité de transfert n’a donc pas été divulgué mais les Dogues réalisent un beau coup en enrôlant un joueur qui avait inscrit 10 buts et délivré 11 passes décisives la saison dernière dans l’élite.