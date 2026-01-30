Le LOSC tente le gros coup Jhon Duran !

Le LOSC risque de vivre une dernière ligne droite de mercato particulièrement animée. Les blessures l’ont obligé à revoir ses plans, notamment sur le front de l’attaque après la rupture du ligament croisé du genou d’Hamza Igamane. L’international marocain est d’ores et déjà forfait pour la fin de la saison, lui qui a tout de même marqué à 9 reprises en 21 matchs durant ces six premiers mois. Et puis il y a l’opération d’Osame Sahraoui d’une pubalgie. À 39 ans, Olivier Giroud ne peut pas tout faire tout seul.

Bruno Genesio avait prévenu il y a dix jours. Si recrutement il y a, il faudra que ce soit un élément capable d’être décisif, et non pas juste un joueur de complément pour faire souffler un titulaire. «Il ne faut pas que ce soit juste pour dire qu’on a recruté, et puis tout le monde est content. Le but n’est pas de faire un effet d’annonce. Ce qu’il nous faut, c’est un renfort. C’est un joueur capable de compenser l’absence d’Hamza, qui était capable de marquer entre 10 et 15 buts sur la saison.»

Jhon Duran en approche

Cette donnée est d’autant plus importante que le LOSC a enfin mis fin à sa terrible série de 5 défaites consécutives hier en l’emportant sur Frigourg en Ligue Europa. Il y a de la tension dans l’air au club en ce moment, illustrée par la fausse démission de Genesio refusée par Olivier Létang. «On aimerait avoir des renforts. Le club travaille pour ça. Mais bien évidemment avec les blessures longue durée de Igamane et Sahraoui, les équipes travaillent pour finaliser certaines choses. On est tous dans l’attente mais on travaille dur pour renforcer l’équipe. On a jusqu’à lundi soir», rappelait encore Sylvain Armand ce vendredi après le tirage au sort de la Ligue Europa.

En effet, le LOSC ne chôme pas ces derniers jours puisque Sky Italia affirme que Jhon Duran est en approche, ce que confirment nos confrères de Fussball Transfers. Un prêt de six mois de l’attaquant de 22 ans serait même en bonne voie, lui qui évoluait à Fenerbahçe depuis le début de saison (5 buts en 21 matchs), prêté déjà par Al-Nassr. Aucun autre club n’a tenté pour le moment de faire basculer ce dossier. Reste tout de même à savoir si les Lillois seront en capacité d’assumer un tel salaire, ou si son club saoudien prendra une partie en charge.