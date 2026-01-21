LOSC : Bruno Genesio réclame un attaquant

La grave blessure d’Hamza Igamane oblige le LOSC à revoir ses plans pour la seconde partie de saison. Le Marocain, victime d’une rupture du ligament croisé lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations, est forfait pour un très long moment et laisse un vide dans ce secteur de jeu dans son club. «C’est une réflexion qu’on a déjà entamée avec le président et la cellule de recrutement, puisqu’Hamza (Igamane) était un joueur très important pour nous. Aujourd’hui, on l’a perdu jusqu’à la fin de saison, voire certainement un peu plus longtemps puisque c’est une rupture des ligaments croisés. Donc évidemment qu’il y a une réflexion», confirme Bruno Genesio en conférence de presse. Olivier Giroud fait désormais figure d’unique attaquant de pointe. C’est trop peu face à un calendrier chargé, même si certains éléments peuvent dépanner à ce poste. Reste que trouver un avant-centre de haut niveau reste une denrée rare.

«C’est quelque chose que je dis souvent, mais s’il y a des arrivées sur le mercato d’hiver, il faut que ce soit des renforts. Il ne faut pas que ce soit juste pour dire qu’on a recruté, et puis tout le monde est content. Le but n’est pas de faire un effet d’annonce. Ce qu’il nous faut, c’est un renfort. C’est un joueur capable de compenser l’absence d’Hamza, qui était capable de marquer entre 10 et 15 buts sur la saison», poursuit le technicien des Dogues. L’an passé, la venue de Chuba Akpom au mercato d’hiver n’avait pas vraiment convaincu (3 buts en 16 matchs). «Si on veut que l’équipe continue à être performante, il faut être capable d’aller chercher un joueur qui a le potentiel pour faire ça. Sinon, ça ne sert à rien d’aller chercher un joueur pour faire des effets d’annonce», martèle Genesio. D’après nos informations, Neal Maupay est dans le viseur.