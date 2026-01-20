OM : Séville pousse pour Maupay, Lille à l’affût

Indésirable du côté de l’Olympique de Marseille qu’il n’a pas pu quitter l’été dernier et avec qui il ne compte que 3 apparitions pour seulement 90 minutes de jeu, Neal Maupay (29 ans) est sur le départ. Voulant se renforcer offensivement dans l’optique de se maintenir en Ligue 1, le Paris FC a d’ailleurs coché le nom de l’ancien de Brighton et Everton comme nous vous l’avions révélé.

Cependant, le club francilien n’est pas le seul sur le dossier. Selon nos informations, le Séville FC est également dans le coup. Seizièmes de Liga, les Andalous ont un grand besoin offensif dans la course au maintien et apprécient le profil du buteur français. Ils lui ont proposé un projet intéressant tout comme l’avait fait le Paris FC auparavant. Lille, qui a perdu Hamza Igamane sur blessure jusqu’à la fin de la saison, est également à l’affût et s’est positionné au cours des dernières heures.