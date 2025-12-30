Maroc : ça s’agite en coulisses entre Brahim Diaz et le Real Madrid

Buteur avec le Maroc face à la Zambie (3-0), Brahim Diaz a confirmé son excellent début de CAN 2025. La star des Lions de l’Atlas répond présente et le Merengue est devenu le premier joueur marocain à avoir marqué dans les trois premiers matches de la compétition depuis 1972. Une belle revanche pour celui qui peine encore à s’imposer comme un titulaire au Real Madrid. De son côté, Walid Regragui n’a pas boudé son plaisir. À l’heure où le Maroc priait pour le retour d’Achraf Hakimi, Diaz a su prendre le relais.

La suite après cette publicité

« Je suis heureux pour Brahim Diaz parce qu’il avait été beaucoup critiqué pendant les matches amicaux, parce qu’on attend beaucoup de Brahim. Il a fait ce qu’on attendait de lui. Il peut faire la différence à tout moment. Il est entré dans la compétition avec un bon état d’esprit. C’est un joueur chirurgical, il peut nous faire gagner à tout moment. Il fait beaucoup plus d’appels, il est disponible pour l’équipe », avait déclaré le sélectionneur marocain en conférence de presse. Et l’excellent début de tournoi du milieu offensif ne passe pas inaperçu en Espagne.

Une prolongation déjà bouclée ?

En attendant de voir si le Maroc arrivera à remporter la deuxième Coupe d’Afrique des Nations de son histoire, les bonnes prestations de Brahim Diaz sont logiquement mises en parallèle avec la situation compliquée du joueur au Real Madrid. Remplaçant sous Carlo Ancelotti, Diaz n’a pas vu son cas changer avec Xabi Alonso. Apparu à 18 reprises (1 but, 2 passes décisives), Diaz n’a été titularisé que sept fois pour un total de 484 minutes de jeu (environ 27 minutes/match). Sous contrat jusqu’en 2027, l’ancien pensionnaire de Manchester City pourra-t-il voir son statut bouger enfin en cas de sacre à la CAN ? Le journaliste de la radio Cadena SER, Anton Meana, affirme que le Real Madrid a assuré ses arrières dans ce dossier.

La suite après cette publicité

« Des sources proches de Brahim, l’accord sur la prolongation (jusqu’en 2030, ndlr) est bouclé, mais le club demande à tout le monde d’être discret et le clan Diaz veut respecter ce pacte. Du côté du Real Madrid, on dit que le contrat n’est pas signé. Ç’a été une négociation rapide, facile », a-t-il déclaré, en ajoutant toutefois un petit bémol. « Mais ça m’inquiète que rien ne soit signé parce que Brahim a des offres d’Europe et d’Arabie saoudite. Brahim veut jouer plus, veut plus apporter, il veut être plus important et surtout, il veut avoir les mêmes opportunités qu’ont les autres. » Le message est passé.