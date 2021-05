Niko Kovac ne veut pas polémiquer sur l'OL

Le match entre Monaco et l'OL continue de faire parler. Ce vendredi matin, Jean-Michel Aulas a réglé ses comptes avec le club de la Principauté, lui qui estime d'ailleurs que les cartons rouges de Marcelo et Mattia De Sciglio auraient dû être annulés. Cet après-midi, Niko Kovac a été beaucoup moins incisif que le président lyonnais en conférence de presse. «Cette semaine, on l'a passé à analyser le match contre l'OL et préparer le match contre Reims. L'état d'esprit était très positif cette semaine à Monaco (...) Je vais être bref. Je ne vous cache pas que les décisions ont été prises. On ne peut pas changer le passé. On ne peut que travailler et influencer le futur et les prochains matches. Ca fait partie du passé et c'est important de nous concentrer sur nos futures échéances».

La course au podium en L1 est notamment dans sa tête. «Il faut se battre pour gagner le prochain match. On va entrer sur le terrain pour l'emporter. Ce qu'on a fait cette saison est déjà important, avec une qualification en coupe d'Europe. On a la possibilité d'aller plus haut. Le prochain match est important. On aura le temps après de faire des calculs, de récupérer des joueurs. Mon souhait est d'être concentré sur les prochains matches. Il y a trois points en jeu, pas neuf (...) On a notre destin entre nos mains. On est troisièmes et toujours qualifiés en demi-finale de Coupe de France. Ce n'est pas ma nature d'être pessimiste. On est heureux d'être là où nous sommes actuellement. C'est une chance pour moi, l'équipe et le club. On doit rester concentrés sur ces dernières échéances». Voilà qui est dit !