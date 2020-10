OM : le troll d'Alvaro Gonzalez sur Anthony Lopes

La suite après cette publicité

Hier soir, l'Olympique Lyonnais et l'Olympique de Marseille n'ont pas su se départager (1-1). Pourtant, chaque équipe regrette quelques faits de jeu qui auraient pu faire pencher la balancer d'un des deux côtés. Et chez les Phocéens, on se demande encore comment Anthony Lopes a pu échapper à toute sanction après une sortie aérienne clairement non maîtrisée face à Alvaro Gonzalez.

Une sortie qui rappelle un peu celle dont avait été victime Kylian Mbappé il y a quelques temps. Et hier soir, le défenseur espagnol n'a pas manqué de troller son adversaire sur les réseaux sociaux. «Oui bien sûr! il essaie de se protéger...», a-t-il posté, en y ajoutant à la fin un smiley destiné à ironiser sur sa sortie. Mais pas de quoi inquiéter le portier des Gones qui n'a jamais été cité par la commission de discipline après ce genre de sortie spectaculaire et pour le moins virile.