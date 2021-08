Real Madrid : l'avenir d'Eden Hazard de plus en plus flou

La suite après cette publicité

Samedi soir, le Real Madrid a remporté un précieux succès sur la pelouse du Betis. Une victoire 1-0, non sans souffrir face à des Andalous inspirés mais maladroits, grâce à un but de Dani Carvajal. Et alors que le feuilleton Kylian Mbappé bat de son plein, il y a un autre feuilleton qui commence à prendre de l'ampleur en ce moment chez nos voisins espagnols.

Ces derniers jours, le jeu des chaises musicales fait parler en Europe. Cristiano Ronaldo s'en est allé direction Manchester, libérant une place de star à Turin. Il n'en fallait pas plus pour que des premières rumeurs envoyant Hazard dans le Piémont fassent leur apparition en Italie... Et ces rumeurs n'ont d'ailleurs pas été démenties du côté de Madrid...

Pas indispensable pour Ancelotti

Comme l'indique AS, l'absence du Belge du onze titulaire de Carlo Ancelotti hier n'était pas due au hasard, sans mauvais jeu de mot. Il pouvait clairement s'agir d'un message envoyé par le club et par le tacticien italien au Diable Rouge, qui n'est indispensable ni pour les dirigeants ni pour le coach selon le média. Un départ d'ici la fin du mercato est clairement envisageable à en croire les informations de la publication.

Le journal rajoute que ça ne sera pas si facile, notamment à cause de son salaire annuel colossal de 15 millions d'euros net qui limite forcément le nombre de clubs en mesure de l'accueillir dans une opération express de fin de marché. Mais clairement, l'hypothèse d'un départ est sur la table...