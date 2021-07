Amicaux : Lorient commence par un nul, Strasbourg défait

La préparation estivale, en vue de la reprise du championnat, se poursuit pour les clubs de Ligue 1. Excepté la victoire lilloise face au Waasland Beveren (2-0), d'autres écuries françaises retrouvaient également le chemin des terrains ce vendredi. Pour son premier match amical, disputé à l'Espace FCL, le FC Lorient n'a pu faire mieux qu'un match nul et vierge face au club de National de l'US Concarneau (0-0). Si les hommes de Christophe Pélissier ont globalement dominé la rencontre, ils ne sont jamais parvenus à tromper la vigilance de l'arrière garde concarnoise.

La suite après cette publicité

De son côté Strasbourg défiait le FC Bâle. L'unique recrue strasbourgeoise Karol Fila, était bien titulaire au coup d'envoi. Sous le soleil de Colmar (Haut-Rhin) et devant quelques spectateurs, les Alsaciens se sont inclinés sur la plus petite des marges (0-1). Avec une défense très amoindrie (suite aux départs de Mitrovic, Koné, Carole ou encore Guilbert), l'équipe de Julien Stéphan s'est faite surprendre dès l'entame de la rencontre par Mamadou Sene (4ème). Plus séduisant en seconde période, le RCSA aurait pu arracher le match nul mais Chahiri a manqué un penalty en toute fin de match. Prochain rendez-vous, mardi 13 juillet, contre les Young Boys de Berne.