Antoine Kombouaré estime que le PSG s'est sabordé

Présent en conférence de presse d'avant-match en marge du déplacement de son équipe le FC Nantes à Troyes, Antoine Kombouaré a été invité à réagir sur l'élimination du PSG en Ligue des Champions ce mercredi face au Real Madrid alors que les Parisiens semblaient avoir la qualification en poche. L'ancien joueur du PSG, comme tout supporter parisien, ne digère pas cette énième désillusion : «oui, c'est de la tristesse. De la tristesse et même de la déception. Parce que c'est un club français qui est éliminé. Mon club de cœur le PSG. La difficulté ça sera pour eux de voir comment ils vont gérer cette fin de saison mais ils ont quoi 13,14 points d'avance ? »

Le technicien de Canaris réalisant une très bonne saison, estime que les joueurs parisiens ont pris de haut leurs homologues madrilènes : «je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Là le PSG s'est sabordé tout seul. Voilà. Le PSG n'a pas respecté son adversaire. Tout simplement. Quand tu respectes ton adversaire, c'est un match que tu dois gagner 3-0 et on en parle plus.» Il insiste en affirmant, que jamais le PSG n'aurait dû perdre ce match : «j'ai dis ce que j'avais à dire, ils n'ont pas fait ce qu'il faut. Je pense que c'est un match tu le joues dix fois tu le perds une fois et ils l'ont perdu là. Les regrets, c'est que tu perds, je pense, contre moins fort que toi.»