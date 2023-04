Mercato : les 3 joueurs que Xavi veut sauver du dégraissage XXL

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone vit des heures agitées. En effet, les pensionnaires du Camp Nou vont affronter le Real Madrid demain en demi-finale retour de la Coupe du Roi. En parallèle, ils doivent gérer les nombreuses répercussions liées à l’affaire Negreira, tout en avançant sur les dossiers Ansu Fati ou encore Gavi. Autant dire que les dirigeants sont très occupés. Malgré tout, ils continuent d’avancer sur le prochain mercato.

Ils espèrent notamment convaincre Lionel Messi de revenir, ce qui n’est pas impossible. Pour l’accompagner, Xavi a déjà des idées. Selon Sport, le technicien blaugrana a fait savoir à sa direction que trois joueurs de son équipe étaient "intouchables". Il s’agit de Ronald Araujo, de Pedri et de Frenkie de Jong. Invité à s’en aller l’été dernier, le milieu néerlandais était resté malgré les coups bas et les pressions. Son entraîneur veut l’avoir à ses côtés l’an prochain.

À lire

Barça : le groupe pour le Clasico

Xavi a tranché

Pour le reste, les pensionnaires du Camp Nou ne comptent visiblement pas négocier pour des éléments comme Marc-André ter Stegen, Balde, Jules Koundé, Raphinha ou encore Robert Lewandowski. Même chose pour Gavi, qui pourrait être libre et disponible gratuitement cet été si le club ne régularise pas sa situation, et Andrea Christensen et Franck Kessié, qui ont des offres sur la table. Malgré tout, tous ne sont pas assurés de rester.

La suite après cette publicité

En effet, Sport explique qu’il risque d’y avoir une révolution dans le secteur offensif si certains éléments acceptent de s’en aller. En cas d’offres intéressantes, des titulaires pourraient s’en aller. Les joueurs ayant de gros salaires seraient ceux qui seraient menacés. Le FC Barcelone, qui doit vendre avant d’acheter, compte donc employer la manière forte encore une fois cet été pour remplir ses caisses.