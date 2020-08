LdC : la qualification du PSG rapporte 145 000 € à Rosario Central

À défaut de faire le bonheur des supporters de l’OM, la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finale de Ligue des Champions donne le sourire à d’une équipe argentine. Selon Olé, cette victoire dans les derniers instants du match va permettre au club de Rosario Central de toucher 145 000 €. Cette somme correspond aux bonus liés au transfert d’un certain... Giovani Lo Celso. Le PSG et le club argentin avaient conclu en 2016 le transfert de l'international pour cinq saisons. Si le joueur n’est plus au club parisien depuis sont transfert au Betis, les bonus liés au parcours européen du PSG prennent effet jusqu’en 2021, date initiale de la fin du contrat de l’actuel milieu de Tottenham dans la capitale française.

Une très bonne nouvelle pour le club formateur de Di Maria et Lo Celso qui avait déjà touché 70 000€ pour l’accession des Parisiens en quart de finale. En cas de qualification en finale, les Canallas devraient obtenir 190 000€ supplémentaires, et 240 000 € de plus en cas de victoire. Si le PSG n’a pas le soutien de tous les Français en coupe d’Europe, il aura très certainement celui de Rosario Central et de ses supporters.